Ecco quali sono le location di La rosa dell’Istria, il film Rai che racconta la storia di una famiglia italiana in fuga dopo l’armistizio.

Il 10 febbraio è il Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giualiano-dalamta. Una giornata istituita per non dimenticare una tragedia che ho colpito l’Italia, nel mezzo della seconda guerra mondiale, quando centinaia di migliaia di connazionali furono costretti a lasciare le proprie case dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia perché cacciati (e in molti casi uccisi) dal governo jugoslavo di Tito. La rosa dell’Istria è un film che racconta quella storia ed è ispirato al romanzo Chi ha paura dell’uomo nero di Graziella Fiorentin. Vediamo ora quali sono le location di La rosa dell’Istria.

La rosa dell’Istria: le location del film

La rosa dell’Istria è stato girato in Friuli Venezia Giulia, principalmente nelle città di Gorizia e di Trieste, dove sono stati ricostruiti con grande dovizia di particolari i campi esuli dove si rifugiavano gli italiani provenienti dall’Istria e dalla Dalmazia. Tra le location del film troviamo poi altri comuni sempre del Friuli Venezia Giulia come Cividale del Friuli, Giassico e Travesio.

Andrea Pennacchi

La rosa dell’Istria: la trama del film

I protagonista di La rosa dell’Istria sono i componenti della famiglia Braico, italiani che abitano a Canfanaro, per l’appunto in Istria che sono costretti a lasciare la propria casa e scappare verso il Friuli Venezia Giulia per sfuggire ai partigiani di Tito. Ma una volta arrivati in Italia non verranno accolti come speravano.

La rosa dell’Istria: il cast del film

Il protagonista principale di La rosa dell’Istria è Andrea Pennacchi (Antonio Braico), nel cast del fil troviamo poi anche Gracjela Kicaj (Maddalena Braico), Eugenio Franceschini (Leo), Clotilde Sabatino (Bina Braico), Costantino Seghi (Niccolò Braico), Elisabetta De Palo (nonna Mimma), Settimo Palazzo (Maran).