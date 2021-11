Elisabetta II non potrà presenziare all’evento per la commemorazioni dei caduti in guerra a causa delle sue condizioni di salute, non ancora ottimali: al suo posto andrà Kate.

Non sono così preoccupanti le condizioni di salute della Regina Elisabetta che però è costretta al riposo. I suoi malanni l’hanno costretta a non partecipare all’evento per la commemorazione dei caduti in guerra. Questo fardello andrà a Kate che presenzierà al suo posto.

La Regina Elisabetta verrà sostituita da Kate per l’evento sui caduti

“Sua Maestà è profondamente rammaricata di non poter essere presente a una delle celebrazioni che considera tra le più importanti dell’anno” questo il comunicato ufficiale di Buckingham Palace che dichiara che Elisabetta II non si è ancora del tutto ripresa e non potrà presenziare all’evento per la commemorazione dei caduti. Al suo posto ci sarà Kate Middleton che ha assunto già diverse volte ruoli di rappresentanza per conto della Regina. Elisabetta teneva particolarmente a questo evento ma le sue condizioni di salute non sono ancora del tutto positive nonostante le buone notizie delle ultime ore. Sempre più lontani da queste situazioni sembrano essere Meghan e Harry che sono sempre più lontani dagli obblighi regali per loro stessa scelta e ammissione.