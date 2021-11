Clarissa minaccia di andare via dalla Casa del GF Vip esasperata dalla sorella Lulù che insiste per stare in coppia con Manuel durante una partita a bigliardo.

Continuano le tensioni al Grande Fratello Vip 6 ma questa volta, al centro della lite ci sono le due sorelle Selassié Clarissa e Lulù. Il rapporto della gieffina con Manuel sta creando non pochi problemi e discussioni tra lei e la sorella che non ne può più dell’atteggiamento di Lulù. Clarissa esasperata minaccia di voler andare via dalla Casa non sopportando più gli atteggiamenti dell’altra princess.

Clarissa esasperata da Lulù minaccia di uscire dal GF Vip

La lite tra le due principesse etiopi sarebbe nata da una partita a bigliardo in cui Lulù insisteva di voler stare in coppia con Manuel e non con Gianmaria che secondo la principessa sarebbe troppo competitivo e si arrabbierebbe con lei qualora dovesse perdere. A questo punto, Clarissa perde la pazienza perchè pensa che la sorella stia cercando una scusa pur di stare in coppia con Manuel e secondo le parole riportate da Blogtivvu, dichiara:

“Non fare l’offesa che te ne vai perché vuoi giocare con Manuel. Non fare mai più una scenata del genere perché risulti ancora pesante. Non devi andare da lui a dire che non vuole giocare con te… Non m’interessa, basta che non cagh* il cazz* a te, non fare le scenate che non giochi se non stai con Manuel.” Clarissa poi conclude: “E’ anche matematico che lui non voglia giocare con te… Ma stiamo scherzando? Non gli fai perdere una cosa che si vince la laurea. Mi hai fatto innervosire e me ne devo andare perché mi stai sul cazz*“.