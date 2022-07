La politica Giorgia Meloni ha risposto alla cantante dopo che quest’ultima si era resa protagonista di un post ironico nei suoi confronti.

La situazione attuale del Governo, l’incertezza politica e i programmi elettorali dei vari partiti stanno generando grande discussione anche tra personaggi conosciuti dello spettacolo. Nelle ultime ore è stata Giorgia Meloni ad essere stata presa di mira. Prima da Elodie e poi anche da Giorgia che, ironizzando sull’omonima con la politica, aveva rivolto un pensiero non certo carino verso la donna di FdI. Ora la Meloni ha deciso di rispondere alla cantante.

La Meloni risponde a Giorgia: le parole

Giorgia Meloni

Attraverso un post condiviso sui social, la Meloni ha risposto a Giorgia pubblicando la storia che la cantante aveva mostrato ai suoi tantissimi seguaci su Instagram nella quale diceva: “Anchi io sono Giorgia ma non rompo i cogl***i a nessuno”.

La politica ha detto la sua replicando in questo modo: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.

Nei commenti tantissimi applausi dei suoi sostenitori ed evidentemente elettori, ma è possibile che la vicenda non si chiuda qui. Vedremo se ci sarà una ulteriore replica da parte della cantante.

Di seguito il post Instagram della Meloni:

Riproduzione riservata © 2022 - DG