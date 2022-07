Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, ha raccontato alcune curiosità di coppia e un desiderio per il futuro.

Luca Argentero e Cristina Marino sono felicimente sposati e innamorati e dopo aver avuto Nina sognano di fare il bis con un altro figlio. Lo ha raccontato la modella a ‘Confidenze‘ sottolineando anche altri aspetti della sua vita di coppia e personali.

Luca Argentero e Cristina Marino: un altro figlio e tanto altro

Luca Argentero e Cristina Marino

Dopo aver raccontato di come riesce a tenersi in splendida forma e accudire, allo stesso tempo, la piccola Nina che prova, tra le altre cose ad imitarla, la Marino ha spiegato altri momenti della sua giornata con la bimba: “Lei è abituata sin da piccola a guardarmi e adesso cerca di copiare in maniera tenerissima tutti i movimenti che faccio. Mi fa tanto ridere! Nonostante i mille impegni di una vita dinamica come la mia, riesco a dedicarle tutto il mio tempo. Nina è sempre con noi, anche quando siamo in viaggio. In più ho la fortuna di poter lavorare spesso da casa”. Ancora sulla piccola, mamma Cristina ha spiegato come sia “il mix perfetto di mamma e papà. Riccioli biondi, occhi blu, tanto carattere. Inoltre è molto simpatica”.

Parlando poi del suo amore per Luca Argentero e del giorno del matrimonio: “Promettersi amore è un gesto che va fatto tutti i giorni, ancora più magico ed emozionante è farlo davanti agli occhi di persone che ti vogliono bene. Posso dire che è un uomo risolto, felice, autentico. Sa prendersi cura della sua famiglia e delle persone che gli gravitano intorno”. Infine anche un pensiero al futuro. Infatti, la coppia è più unita che mai e sembra desiderare un altro bebè: “Sì, ci piacerebbe”.

Di seguito un recente post Instagram della Marino con sua figlia:

