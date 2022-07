Andrea Delogu è partita per una vacanza alle Maldive insieme al compagno: sui social stories e foto anche molto… piccanti.

Vacanza last minute alle Maldive per Andrea Delogu, nota attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. La donna ha svelato sui social di essersi presa un attimo di relax togliendosi un desiderio che aveva da tempo andando appunto a visitare la meta esotica. La Vip, però, non è sola. Anche se non lo ha detto pubblicamente, la Delogu sembra essere partita col suo attuale compagno, Luigi Bruno, col quale si sta divertendo in una sorta di “gara” a chi fa lo scatto più… osé.

Andrea Delogu alle Maldive col compagno: gli scatti osé

Andrea Delogu

Come detto, Andrea Delogu si è regalata una vacanza alle Maldive e a quanto pare sarebbe in dolce compagnia del suo Luigi. La conduttrice ha raccontato attraverso le sue stories social di essersi presa una piccola pausa per volare in uno dei posti che sognava visitare da tempo. Con lei, appunto, anche il compagno, sebbene i due non lo abbiano specificato.

“Ho preso una vacanza all’ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre”, ha detto la donna ai suoi seguaci social. Con lei anche il giovane fidanzato che sta pubblicando praticamente gli stessi scatti, senza però mai farsi vedere con lei.

Particolare anche la scelta degli ultimi post. Infatti, la Delogu ha pubblicato una storia che la vede in piscina totalmente nuda. Una foto provocatoria che lei stessa ha voluto sottolineare con alcune frasi: “Mi sono dimenticata di mettere qualche poesia correlata o una canzone profonda intellettuale…”, il commento decisamente ironico e sarcastico.

Anche il buon Luigi Bruno, però, non è stato da meno condividendo un post di lui totalmente nudo sotto la doccia con la didascalia: “Un Venero di Botticello”.

Insomma, i loro fan si stanno godendo le Maldive ma anche molte altre bellezze…

IN_Andrea_Delogu

Di seguito, invece, il post Instagram del suo compagno che pare appunto essere con lei alle Maldive:

Riproduzione riservata © 2022 - DG