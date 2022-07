Barbara D’Urso ha incantato i suoi ammiratori social con un video fatto col drone che la riprende in piscina in tutta la sua bellezza.

Un video girato col drone, uno zoom sul suo corpo e il gioco è fatto. Barbara D’Urso ha ipnotizzato tutti i suoi 3 milioni di seguaci su Instagram col suo ultimo post che la ritrae sdraiata su un materassino in piscina a godersi il sole. Le immagini hanno subito fatto il pieno di like e commenti. Molti non troppo carini…

Barbara D’Urso e il video col drone

Barbara D’Urso

65 anni e non sentirli. Barbara D’Urso si è mostrata in splendida forma sfoggiando il suo fisico in bikini in piscina. Questa volta, però, non è arrivato solo uno scatto classico ma persino un filmato girato con un drone.

Carmelita, infatti, ha mandato in visibilio gli oltre 3 milioni di seguaci che la seguono su Instagram con una clip con tanto di zoom sul suo corpo e sul lato B.

“Tintarella di… #drone”, ha scritto la D’Urso nella didascalia del suo post con tanto di emoticon della risata. Nelle immagini, ecco la presentatrice sdraiata a pancia in giù su un materassino in piscina. Abbronzatura perfetta e fisico super.

I suoi fan sono subito impazziti e nei commenti le hanno fatto i complimenti. Qualcuno, però, sembra avere dubbi sul fatto che la persona nel filmato possa essere lei. Staremo a vedere se la conduttrice Mediaset risponderà a questi utenti o se farà capire qualcosa in più. Per ora non resta che guardare e rimanere ipnotizzati il filmato. Sicuramente una bella trovata…

Di seguito il post Instagram col filmato pubblicato da Carmelita:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG