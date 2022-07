Prima il cambio look, ora anche il cambio casa. Emma Marrone ha deciso di modificare molto della sua vita in queste ultime settimane e ha voluto rendere partecipi i suoi tantissimi seguaci. Sui social, precisamente su Instagram dove conta quasi sei milioni di fan, la cantante ha pubblicato alcune stories nelle quali ha mostrato la sua nuova abitazione con tanto di messaggio che indica proprio la voglia di cambiare.

Solamente pochi giorni, Emma Marrone si era mostrata in totale serenità con un look modificato. Capelli corti, un tocco di rosa e uno stile ancora più rock del solito. Adesso, la cantante ha cambiato ancora, ma questa volta… casa.

Sulle sue storie Instagram, infatti, l’ex storica concorrente di Amici che negli anni ha fatto una grandissima carriera, ha voluto mandare un messaggio ai fan spiegando di aver cambiato casa e anche vita.

Le sue parole sono semplici e dirette, come lei: “Casa nuova, vita nuova”. Emma ha scritto queste due frasi postando un selfie allo specchio di quello che crediamo possa essere il bagno della sua nuova dimora.

Nelle stories successive, poi, ecco anche una foto dell’abitazione. Sullo sfondo si intravede la camera da letto con lenzuola bianche, la testata del letto color tortora e una parete ricoperta da nuvole bianche. Il tutto circondato da un pavimento in parquet. Emma sembra felice e rilassata e siamo sicuri che molto presto farà vedere anche qualcosa di più della sua “nuova vita”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della cantante in compagnia di suo nonno:

View this post on Instagram

