Non sembrano esserci più dubbi sull’approdo al GF Vip di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. L’argentina sarebbe arrabbiata…

Antonino Spinalbese confermato come concorrente del GF Vip con inizio il prossimo settembre. Dopo i tanti rumors non sembrano più esserci dubbi. La conferma è arrivata in queste ore da Alfonso Signorini che ha pubblicato su Instagram un indizio che non lascia dubbi. A far parlare, però, sarebbe la reazione di Belen Rodriguez, ex dell’hairstylist, che non sarebbe affatto contenta della sua partecipazione al reality.

Antonino Spinalbese al GF Vip: Belen si arrabbia

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Come vi abbiamo anticipato, non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Antonino Spinalbese prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha dato alcuni indizi che non lasciano scampo ad interpretazioni. Il conduttore, infatti, ha pubblicato una foto-indizio in cui si notano un mazzo di chiavi e un cellulare. Il tutto accompagnato da una didascalia simpatica: “Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”. La risposta è appunto l’ex compagno di Belen Rodriguez che qualche tempo fa aveva pubblicato a sua volta una foto con gli stessi oggetti.

Ma come l’ha presa l’ex dell’hairstylist e madre di sua figlia Belen? Secondo i rumors, confermati anche da Pipol Gossip, non benissimo. La showgirl argentina, infatti, “non parrebbe d’accordo con la scelta di lui di mettersi sotto i riflettori in una situazione familiare delicata. E non vorrebbe mai che la figlia finisca al centro del caos – reality. Come è giusto che sia”.

Ancora sull’uomo, Pipol Gossip aggiunge: “Spinalbese non vede l’ora di correre verso questa nuova avventura e il suo entusiasmo lo esterna da mesi a ‘tutta’ Milano. Un’unica domanda: ma entrata da single o da fidanzato con la bella Giulia Tordini? Noi sospettiamo la prima”.

Di seguito il post Instagram di Pipol Gossip con tanto di repost della foto di Signorini e di quella passata di Spinalbese:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG