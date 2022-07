Stash e Giulia aspettano la seconda bambina. Lei, sui social, ha spiegato come sia cambiato il rapporto dopo l’arrivo della primogenita.

Stash, cantante dei The Kolors, e Giulia Belmonte presto genitori per la seconda volta. Sui social, in un QeA con i fan, la ragazza ha voluto rispondere proprio ad alcune domande relative all’essere diventati papà e mamma e di come possa essere cambiato il loro rapporto come coppia. Senza esitate, la ragazza ha raccontato alcuni dettagli mandando un bellissimo messaggio alle persone che la seguono.

Stash e il rapporto con Giulia

Stash Fiordispino

Come ormai tutti sanno, Stash e la sua Giulia sono in attesa della seconda figlia e non hanno intenzione di cambiare ed essere meno innamorati tra loro. Il cantante dei The Kolors e della sua compagna sono più uniti che mai e non vedono l’ora di poter abbracciare e baciare la loro nuova piccolina dopo Grace.

Sui social, la donna ha raccontato ai fan alcuni dettagli privati della vita di coppia soffermandosi su cosa si sia modificato dopo la nascita della primogenita.

A chi le chiedeva se e come fosse cambiata la vita di coppia dopo l’arrivo della prima bimba, la Belmonte ha risposto: “È cambiata certo, ma assolutamente non in negativo. Tutto sta nel ricordarsi sempre che oltre alla famiglia bisogna continuare a viversi anche la coppia! Per me è fondamentale riuscire a passare del tempo solo con lui”.

Una splendida risposta, quella della compagna del cantante che dunque ha fatto presente come sia davvero importante dedicarsi al proprio partner anche dopo l’arrivo dei figli.

Giulia ha quindi consigliato a tutti coloro che si trovano a vivere il delicatissimo momento del parto, di non dimenticarsi di viversi la coppia e ritagliarsi dei momenti da soli, con il proprio lui o la propria lei, per rinvigorire la passione e tenere saldo il legame.

Di seguito un recente post della coppia su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG