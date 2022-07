L’ex gieffino ha replicato senza giri di parole alle critiche di Paola Di Benedetto nei suoi confronti, con un video su Tik Tok.

“Rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire“, queste la parole di Paola Di Benedetto a Denis Dosio durante una diretta su Twitch. L’influcer, difeso anche dalla sua ragazza ha deciso di replicare solo ora alle parole pungenti dell’ex gieffina.

La replica dura di Denis Dosio a Paola Di Benedetto

Come riporta Blogtivvu, Denis Dosio si sfoga su Tik Tok e replica alla speaker radiofonica: “Oh perbacco! Ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti gratuiti e diffamatori da parte tua? Proprio da te? Che nutrivi tanta mia stima. Per tutti quei bellissimi messaggi sociali che lanciavi sul tuo Instagram, che cercavi di trasmettere ai tuoi milioni di fan. Se la memoria non mi inganna l’ultimo diceva di dimenticarci dei filtri per poterci accettare così come siamo, perché là fuori non ci può essere nessuno che ci dica che non siamo bellissimi. E invece qualcuno che ci dice che saremmo da rinchiudere in manicomio? Lui può? “

E ancora: “Ma non fraintendermi. Ho apprezzato particolarmente la tua coerenza. Hai detto ai tuoi fan di Instagram di mostrarsi senza filtri e l’hai fatto tu stessa in diretta. Hai dato l’opportunità a tutti noi da casa di vedere la Paola Di Benedetto vera e senza filtri. E personalmente ho notato che sei davvero povera umanamente.“

Prima di questo duro sfogo da parte della star di OnlyFans, a difenderlo ci ha pensato la sua ragazza che si è scagliata contro la Di Benedetto.

