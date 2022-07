Ultimi aggiornamenti sulla sua salute da parte di Fedez che ha fatto un controllo medico dopo l’operazione al pancreas.

Sebbene in questi giorni si sia parlato molto più spesso di sua moglie Chiara Ferragni, i fan di Fedez non si sono certo dimenticati di lui. Se in tanti si chiedevano quali fossero, ad oggi, le sue condizioni di salute dopo la famosa operazione al pancreas per la rimozione del tumore, ecco che il rapper ha dato qualche aggiornamento. Rigorosamente sui social…

Fedez, visita di controllo: come sta

Fedez

Attraverso una storia social, Fedez ha fatto sapere ai suoi tanti ammiratori social e non solo di aver effettuato una visita di controllo prima di partire per le vacanze. Su Instagram, ecco il rapper in compagnia di uno dei medici che ne sta controllando l’andamento post operatorio.

“Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto ‘pancreas’ del professor Falconi”, ha scritto Federico con tanto di foto che lo ritrae accanto al medico. A quattro mesi di distanza dalla delicata operazione di asportazione del tumore al pancreas, quindi, pare proprio che l’artista stia bene o che, per lo meno, tutti i valori e la sua saluta siano nella norma.

Una bellissima notizia per lui e la sua famiglia ma anche per i tanti seguaci che il rapper ha così voluto rassicurare. Adesso non resta che partire in vacanza e siamo sicuri che Fedez non farà mancare tanti altri post, stories e messaggi…

IN_Fedez

Di seguito un recente post Instagram del cantante nei suoi giorni di svago a Roma con la Ferragni:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG