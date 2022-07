L’attacco di Fabrizio Corona al presidente ucraino Zelensky presente anche in copertina su Vogue insieme alla moglie.

Solamente pochi giorni fa, a seguito della crisi del Governo, aveva praticamente anticipato di volersi candidare in politica. Oggi, Fabrizio Corona fa parlare per altre questioni che, in un certo senso, sono sempre collegate. Infatti, l’ex re dei paparazzi ha attaccato il presidente dell’Ucraina Zelensky colpevole di aver posato su Vogue con sua moglie e non solo.

Fabrizio Corona contro Zelensky

Fabrizio Corona è rimasto particolarmente colpito, in negativo, dal fatto che il presidente ucraino e sua moglie abbiano posato per la coperti di Vogue. Per questa ragione se l’è presa con la nota rivista ma anche con la coppia: “La morte non è mai stata così fashion da occupare la prima pagina di un giornale di moda. Sì, perché di morte, guerra e distruzione stiamo parlando. Cosa c’entrano con la moda? Non importa di quale parte stiamo parlando, la cosa allucinante è che oggi, un giornale di moda (IL giornale di moda) mette in copertina un personaggio più vanitoso che rivoluzionario, fino a poco tempo fa si limitavano ai campioncini di profumi…Vogue Mortem”.

Le parole dell’ex re dei paparazzi sono poi tornate prepotenti anche in modo più provocatorio con una storia social più recente: “Non mi stupirebbe vedere il mese prossimo Zelensky e sua moglie su Only Fans”. In questo caso, si tratta ovviamente di una provocazione sulla vanità del presidente ucraino anche se il pensiero sembrava già abbastanza chiaro.

In precedenza, come detto, Corona aveva commentato anche il fatto che il numero uno dell’Ucraina e sua moglie erano presenti in prima pagina su Vogue. Di seguito l’altra storia social dell’ex re dei paparazzi:

Intanto Corona sembra felicemente impegnato anche in campo amoroso. Di seguito un suo recente post Instagram con Sara Barbieri:

