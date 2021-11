Dopo la polemica che ha investito Alex Belli per la sua battuta su Manuel Bortuzzo, interviene la famiglia dell’attore con una dura replica e una notizia inedita.

In questi ultimi giorni imperversa la polemica social su Alex Belli e sulla battuta, da molti reputata infelice, che l’attore ha fatto a Manuel Bortuzzo. In molti hanno chiesto la squalifica immediata per il gieffino e il padre del nuotatore è intervenuto con una dura replica nei confronti di Belli. Ora a difendere Alex ci sarebbero i genitori che hanno svelato un dettaglio inedito sulla loro famiglia.

Alex Belli ha un fratello disabile: la replica della famiglia alla battuta dell’attore

“Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. Lui ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel farweb”. Questa la dura replica della famiglia di Alex Belli che giustifica il suo gesto con il fatto che ha un fratello disabile. Il gesto potrebbe assumere un altro significato dopo questa rivelazione o non cambia la gravità della battuta a Manuel Bortuzzo? Nella puntata di stasera sicuramente si parlerà anche di questa situazione.