La cantante Arisa scatta una foto con un seno nudo per presentare una nuova canzone, lo scatto fa impazzire il web che si scatena con i commenti.

Su Instagram è accaduto qualcosa di inaspettato. La cantante Arisa che attualmente è impegnata con Ballando ha postato una foto social che lascia poco spazio all’immaginazione. Il gesto ha fatto impazzire i suoi follower che l’hanno riempita di like e commenti.

La foto sensuale di Arisa che manda in tilt i suoi follower

Trucco sensuale, labbra carnose, Arisa vuole davvero colpire i suoi follower e per farlo si fotografa con un seno scoperto. La cantante mette un cerotto per censurare il capezzolo ma lascia vedere tutte le sue sinuose curve. Sullo scatto c’è scritto: “Buongiorno a tutti, oggi alle 14 il video di altalene ovunque! Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate!E continuate ad ascoltare altalene, il link è in bio.” Che sia una mossa di marketing o meno, sembra che Arisa si stia lanciando in una nuova immagine di sé: prima con il biondo platino sui capelli e ora con tutta questa sensualità. Intanto, la cantante continua il suo percorso a Ballando con le stelle e qualcuno vocifera che ci sia del tenero con il suo coach Vito Coppola che non è mai stato confermato dai due.