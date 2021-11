Sembra che una delle principesse etiopi possa essere interessata a Gianmaria Antinolfi e lui potrebbe ricambiare: la reazione di Sophie Codegoni non si fa attendere.

A quanto pare, Gianmaria Antinolfi non smette di fare strage di cuori all’interno della Casa del GF Vip. Dopo Soleil e Sophie potrebbe esserci una nuova fiamma e questa volta, inaspettata. Jessica Selassiè potrebbe essere interessata al “vippone” napoletano e a lui la cosa non sembra dispiacere.

Sophie Codegoni pensa che a Jessica Selassiè piaccia Gianmaria

Che Jessica Selassiè sia interessata a Gianmaria Antinolfi lo pensa, in primis, Sophie Codegoni che parlando con Alex Belli dichiara: “Stasera Jessica mi ha detto l’uomo ideale che vorrebbe dentro la casa e praticamente ha descritto Gianmaria, lui non mi sembrava così dispiaciuto”. La risposta dell’attore rivolta al gieffino napoletana è stata la parola “playboy”. Tra Sophie e Gianmaria sembra davvero tutto finito, anzi, non sono mancati continui e pesanti scontri tra i due che si sono definitivamente detti “addio”. L’ultima discussione vicino al bigliardo ha chiarito quale sia il rapporto attuale tra i due. L’ex tronista di Uomini e Donne sembra, però, infastidita dall’eventuale avvicinamento tra Jessica e Gianmaria e questo potrebbe creare maggiori attriti. Come andranno questi sviluppi si vedrà con il tempo.