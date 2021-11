Dopo le dichiarazioni di Silvia Toffanin sulla bellezza, arriva una frase di Iva Zanicchi che conferma le critiche che il web rivolge alla conduttrice di Verissimo.

Silvia Toffanin lancia un messaggio di “body positive” alle donne ma c’è chi sottolinea la sua magrezza, non solo nei commenti social ma anche Iva Zanicchi. La conduttrice ha voluto scardinare il canone estetico secondo cui essere molto magre vuol dire essere anche belle, ma in tanti si chiedono perchè la conduttrice faccia quelle dichiarazioni proponendo lei stessa quel canone di bellezza.

Frecciata di Iva Zanicchi a Silvia Toffanin?

Ieri è andata in onda la prima puntata di D’Iva, lo show condotto da Iva Zanicchi su Canale 5. Come ospite speciale è intervenuta Silvia Toffanin che nelle ore precedenti aveva affermato: “Credo sia importante far passare il messaggio che bellezza non fa rima con magrezza”. Tante le polemiche intorno a questa frase e la conferma arriva proprio dalla cantante che complimentandosi con la Toffanin afferma: “Sei tanto magra”. Dopo le dichiarazioni della conduttrice di Verissimo, le parole della Zanicchi sembrano quasi una frecciata nei suoi confronti e sottolineano la polemica che imperversa sui social. Infatti, la Toffanin sostiene che essere magri non equivalga ad essere belli ma, in tanti si chiedono perchè lei si presenti così magra.