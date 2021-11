Un altro look sconvolgente per Chiara Ferragni che in occasione di una premiere a Berlino ha sfoggiato un top molto particolare che richiama perfettamente il suo petto.

Di look stravaganti ne abbiamo visti sfoggiare ma questo desta ancora più stupore. Chiara Ferragni si è recata a una premiere a Berlino per ricevere il premio come GQ Woman of the Year Award. L’influencer ha sfilato con un top che riprendeva la forma del suo petto nudo in versione oro, stupendo tutti i presenti.

L’abito di Chiara Ferragni alla premiere di Berlino

Un pantalone nero a zampa molto elegante e semplice ma sopra un top che riprende le forme dell’influencer. Così Chiara Ferragni indossa la versione “gold” di se stessa mostrando un seno invidiabile e una pancia scolpita. Non solo il petto ma anche i piedi sono stati “ricoperti” d’oro. Audace e fuori dagli schemi il suo look che ha incantato tutti alla premiere e che fa parlare di lei ancora una volta. Nonostante il top sia molto impegnativo da portare, l’influencer risulta serena e completamente a proprio agio nell’indossarlo. La foto, come altri look, ha suscitato abbastanza scalpore tra i follower ma la Ferragni sembra essersi abituata a questo tipo di critiche e attenzioni. L’influencer si è anche fatta uno scatto ricordo del look che ha ricevuto tantissimi like.