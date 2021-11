Joe Exotic di Tiger King annuncia di avere un cancro alla prostata molto aggressivo e scrive una lettera dal carcere contro Carole Baskin.

Joe Exotic di Tiger King a annunciato di avere un cancro alla prostata molto importante con una lettera scritta dal carcere. Joe è stato infatti accusato di aver ingaggiato un uomo per uccidere Carole Baskin e lo hanno arrestato. La pittoresca storia dell’uomo verrà raccontata in un documentario su Netflix chiamato Tiger King che uscirà il 17 novembre.

La lettera di Joe Exotic in cui annuncia il tumore

“Tutti, è con faccia triste che devo dirvi che i medici mi hanno chiamato oggi per dare la notizia che la mia biopsia alla prostata è tornata con un cancro aggressivo, sto ancora aspettando i risultati di altri test. In questo momento non voglio la pietà di nessuno e sono sicuro che Carole starà facendo festa per questo! Quello di cui ho bisogno è che il mondo sia la mia voce per essere rilasciato, hanno la prova che NON HO FATTO QUESTO! E non c’è motivo che il procuratore distrettuale trascini la cosa, così posso andare a casa e farmi curare da sola o godermi la vita che mi è rimasta con i miei cari! Dite tutti una preghiera e siate la mia voce.” Queste le parole di Joe Exotic che chiede di poter uscire dal carcere considerando il suo stato di salute. Cosa accadrà?