Alex Belli ha fatto una battuta su Manuel Bortuzzo che è risultata a molti di pessimo gusto, il padre del nuotatore interviene e replica duramente.

Questi giorni Alex Belli è finito spesso nella contestazione al GF Vip prima per il suo rapporto con Soleil, ora per una battuta a Manuel che ha indignato tutti. In molti chiedono l’intervento e la squalifica dell’attore dal programma ma ad intervenire a protezione del figlio è il padre di Bortuzzo che rimprovera Belli.

La replica del padre di Manuel alla battuta di Alex Belli

Alex Belli stava parlando ai suoi coinquilini di un musical dichiarando: “A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo “eliminare”, uno alla volta tutti cadiamo… ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Questa battuta fa un esplicito riferimento alla condizione fisica di Manuel Bortuzzo e il web lo ha trovato di pessimo gusto tanto da invocare la squalifica immediata. Ad indignarsi di più però è il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo, che sui social scrive: “Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato, tu sei caduto di stile sempre che tu ce l’abbia”. Attualmente il Grande Fratello Vip non ha preso provvedimenti contro l’attore ma considerando che in questa edizione il “politicamente corretto” è molto più malleabile, la faccenda potrebbe rimanere irrisolta.