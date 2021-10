L’ex tronista di Uomini e donne continua la sua love story con Arianna Cirrincione conosciuta proprio nel dating show di Canale 5.

Andrea Cerioli nella vita non si è fatto mancare nulla: ha partecipato a Uomini e donne, all’Isola dei Famosi e persino al Grande Fratello Vip. Ma c’è una cosa che in tutto questo tempo non è mai cambiata, ed è il suo amore per Arianna Cirrincione, conosciuta proprio nel salotto pomeridiano di Maria De Filippi.

Negli anni Andrea Cerioli ha acquistato sempre più popolarità sul piccolo schermo, non solo grazie alla sua bellezza ma anche per merito della sua sensibilità. Fuori dal mondo dello spettacolo si occupa di fotografia e si diletta nella scrittura.

Sul suo profilo Instagram non mancano mai le dediche d’amore alla “sua” Arianna, la corteggiatrice di Uomini e donne che è davvero riuscita a rubargli il cuore. La loro love story aveva catalizzato fin dall’inizio l’attenzione del pubblico, e non si è affatto fermata a trasmissione conclusa, ma è andata oltre la sceneggiatura dello show come si addice alle cose vere.

La dedica su Instagram

Andrea Cerioli oggi è ancora innamoratissimo di Arianna, come testimonia l’ultima foto pubblicata su Instagram accompagnata da una didascalia dolcissima:

“Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste. Ti amo, sempre più di ieri…”

Con una certa maturità Andrea sottolinea l’importanza di “essere se stessi” che oggi in un mondo social sempre deputato all’imitazione e all’emulazione si sta perdendo. Nella foto in bianco e nero Andrea Cerioli abbraccia teneramente Arianna Cirrincione. I due appaiono dolcissimi: due giovani dai visi acqua e sapone e dagli sguardi luminosi. Parlano d’amore e di sentimenti buoni, sentimenti veri in un mondo sempre più omologato.

“Ti amo sempre più di ieri”, conclude lui con semplicità. Una dichiarazione che ha il sapore di una promessa.