L’attrice, che sta per dare alla luce il secondogenito, ha aggiornato i suoi followers sulle sue condizioni.

“Non ne posso più!” si lamenta Martina Stella a poche ore dal parto. L’attrice, distesa sul letto, si mantiene occupata intrattenendo i followers con delle Instagram Stories.

“Va tutto bene,” racconta Martina ai suoi seguaci sui social “il piccolo sta bene. Ovviamente sono a riposo perché sono gli ultimi giorni”. Poi l’attrice osserva la sua immagine riflessa nella videocamera del cellulare: “Ovviamente la prima cosa che farò dopo il parto sarà recarmi dal parrucchiere“, specifica “devo rifare il colore”.

Quelle di Martina Stella insomma sono preoccupazioni da star, non proprio quelle di una comune madre. “Sto svalvolando con questo colore in testa!” si lagna l’attrice “Veramente non ne posso più” e ride. I suoi lunghi capelli infatti ora sono diventati quasi castani, perdendo quel biondo vivo che l’ha sempre caratterizzata.

Nel frattempo mette una melodia rilassante per le IG Stories, si tratta di Mystery of Love di Sufjan Stevens, la colonna sonora del film Chiamami col tuo nome.

Martina Stella aspetta con trepidazione l’arrivo del suo bebè. Il fratellino di Ginevra sarà un bel maschietto, ma non è ancora stato svelato il nome. La cicogna sarà in arrivo?