La showgirl in una recente intervista ha parlato del suo rapporto con l’ex marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunzicker di recente ha confessato: “A nove anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato Eros Ramazzotti“. Poi ride e aggiunge: “Mia madre mi guardava e diceva: ma questa è matta!”.

La showgirl, oggi 44enne, ha raccontato come la prima parte della sua vita fosse stata costellata da coincidenze incredibili. Ma Michelle non si sofferma solo sui momenti belli, parla anche della sofferta separazione da Eros: “Mi dicevano che mio marito era negativo per me”, rivela “ma io lo amavo moltissimo”.

La Hunzicker parla di quel periodo difficile, in cui si sentiva uccisa da una specie di dualità: sul palco di Zelig doveva ridere, ma al ritorno a casa piangeva.

Ora i rapporti tra Michelle Hunzicker ed Eros Ramazzotti sono più sereni. I due di recente si sono riuniti per un pranzo di famiglia insieme alla figlia Aurora. L’affetto tra loro non è mai svanito, come ha dimostrato una dichiarazione di Eros durante la sua ultima intervista tv: “Quando ho conosciuto Michelle era da lì a poco da questa foto. L’ho riconosciuta dagli occhi. Mi piacevano i suoi occhi”.

Una storia d’amore tormentata quella tra Eros e Michelle che è sempre stata sulle pagine dei rotocalchi.

Se le sue canzoni più belle Eros le aveva dedicate a lei ci sarà un motivo, no? Forse lui ancora a volte ricorda il ritornello di “Ti vorrei rivivere”, e di certo lei non ha smesso di provare un barlume d’affetto per quell’uomo che ha definito il suo sorriso un sole. E che lei, a nove anni ancora bambina, sognava di sposare guardandolo dallo schermo di un televisore.