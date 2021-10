I riflettori del gossip tornano sul calciatore Nicolò Zaniolo, paparazzato in compagnia di una nuova fiamma.

Il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo torna a far parlare di sé. L’argomento sono, ancora una volta, i suoi amori. Non è la prima volta che il calciatore, malgrado il suo grande talento sul campo, si trova al centro del gossip.

Domenica scorsa Zaniolo è stato avvistato in una discoteca romana, Toy Room, dove è apparso in atteggiamenti intimi con Vittoria Deganello, ex partecipante di Uomini e Donne nell’edizione 2018. Stando ai rumors Nicolò Zaniolo avrebbe baciato Vittoria all’interno della discoteca. Sarà l’influencer 26enne Vittoria Deganello la nuova fidanzata di di Zaniolo?

In passato Nicolò Zaniolo è stato legato a Chiara Nasti e a Sophie Codegoni. La sua storia con la ex fidanzata Sara Scaperrotta, da cui ha avuto un figlio Tommaso, si è conclusa nel 2020.