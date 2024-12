L’anno che verrà: ecco tutti i cantanti dello show di Rai 1 per dare il benvenuto al 2025

Martedì 31 dicembre su Rai 1 non può mancare l’appuntamento con L’anno che verrà: ecco tutti i cantanti che si esibiranno.

Come salutare l’anno che finisce e dare il benvenuto a quello nuovo? Per non perdersi l’arrivo della mezzanotte uno degli appuntamenti più classici è quello su Rai 1 con L’anno che verrà. A condurre l’ultimo show del 2024 sulla tv pubblica è, quest’anno, Marco Liorni. Ma come sempre non mancheranno i tanti ospiti musicali che accompagneranno il pubblico dalla prima serata fino a oltre la mezzanotte. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su L’anno che verrà 2025.

L’anno che verrà 2025: la location

Anche quest’anno è la Calabria a ospitare L’anno che verrà. La location dove è presente il palco è il lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria.

Cantante con microfono

L’anno che verrà 2025: i cantanti

Sono tantissimi gli artisti che si esibiranno sul palco di Reggio Calabria a L’anno che verrà, tra questi non possono certo mancare i Los Locos, una presenza fissa di tutta le edizioni.

Oltre a loro saranno presenti anche Sandy Marton, Patty Pravo, Romina Power, Sal Da Vinci, Clementino, Anna Oxa, Big Mama, Ermal Meta, Leo Gassmann, Donatella Rettore, J-Ax, Alex Britti, Diodato, Arisa, i Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio e Paolo Belli.

A portare una mix di comicità e musica ci sarà poi anche Nino Frassica.

Dove vedere L’anno che verrà 2025 in streaming e in TV

Oltre che in diretta su Rai 1, L’anno che verrà 2025 è trasmesso in diretta streaming anche su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai (completamente gratuita) a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo connesso alla rete: smart Tv, smartphone, tablet e computer.

L’anno che verrà inizierà alle 21, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.