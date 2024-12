Da giovedì 26 dicembre su Netflix sono disponibili gli episodi della seconda stagione, ma Squid Game 3 ci sarà?

Dopo una lunga attesa durata addirittura tre anni (era il 2021 quando sono stati rilasciati gli episodi della prima stagione) da giovedì 26 dicembre su Netflix sono finalmente disponibili gli episodi della seconda stagione di Squid Game. In totale sono sette, due in meno rispetto alla prima stagione che aveva fatto registrare record su record. Quello che però i fan della serie TV coreana si stanno ora domandando è: Squid Game 3 si farà oppure la serie è definitivamente arrivata al capolinea? Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Squid Game 3 si farà?

Diamo subito una buona notizia ai fan: sì, Squid Game 3 si farà. Quando è stato deciso di far proseguire la storia raccontata nel corso della prima stagione, i produttori hanno immediatamente scelto di realizzare due nuove stagioni.

Squid Game

Squid Game 3 sarà però l’ultima stagione, quella che metterà la parola fine alla serie TV. “Onestamente quando stavo creando la prima stagione non avevo pianificato nei dettagli che ci sarebbe stata una seconda stagione”, ha spiegato il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, in un’intervista a The Hollywood Reporter.

Hwang Dong-hyuk ha poi proseguito: “Quando lavoravo alla conclusione della stagione tre, ho pensato che sarebbe stata l’ultima. Tutto ciò che volevo raccontare, anche dal punto di vista di Seong Gi-hun si concludeva, ho capito che non c’era bisogno di fare ulteriore stagioni”.

Quando esce Squid Game 3?

È ovviamente ancora troppo presto per sapere quando uscirà Squid Game 3, ma quella che sarà l’ultima stagione della tanto amata serie TV coreana potrebbe arrivare su Netflix già verso la fine del 2025 o, al più tardi, nel 2026. Non resta che attendere comunicazioni a riguardo da parte di Netflix.