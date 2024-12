Ecco dove vedere Squid Game 2 in streaming: è la tanto attesa seconda stagione della serie TV coreana da record in tutto il mondo.

La prima stagione di Squid Game è stata un successo enorme a livello mondiale, tanto che la serie TV sudcoreana ha battuto in pochissimo tempo qualsiasi record riguardante le visualizzazioni. Nel 2021, quando è uscita, probabilmente neppure i produttori si aspettavano potesse diventare un fenomeno a livello globale. È così che hanno poi deciso di realizzare la seconda stagione: in tanti hanno atteso con trepidazione l’uscita di Squid Game 2 i cui episodi sono stati finalmente rilasciati. Vediamo allora dove vedere Squid Game 2 in streaming?

Dove vedere Squid Game 2 in streaming

Giovedì 26 dicembre 2024 gli episodi di Squid Game 2 sono usciti su Netflix, la piattaforma streaming che aveva trasmesso anche la prima stagione nel 2021. L’unico modo al momento per vedere la serie TV on demand è quindi quello di sottoscrivere un abbonamento a Netflix, non c’è la possibilità di vedere Squid Game in streaming e gratis.

Squid Game

Se si desidera di abbonarsi a Netflix, si può scegliere fra tre tipi diversi di abbonamento, tutti con caratteristiche e prezzi differenti: quello Standard con pubblicità, quello Standard e quello Premium. L’abbonamento Standard con pubblicità ha un costo di 6,99 euro al mese, l’abbonamento Standard (senza pubblicità) costa 13,99 euro al mese mentre l’abbonamento Premium ha un costo di 19,99 euro al mese.

La differenza tra l’abbonamento Standard con pubblicità e quello Standard è appunto che nel primo i vari contenuti, che siano film o serie TV, sono interrotti da alcuni brevi spot mentre il secondo la visione è senza interruzioni. Con gli abbonamenti Standard ce l’ha possibilità di vedere i contenuti in contemporanea da due dispositivi, con l’abbonamento Premium (oltre a non esserci interruzioni pubblicitarie) è possibile vedere i contenuti da quattro dispositivi differenti.