Alberto Angela: ecco quanto guadagna

Ecco quanto guadagna Alberto Angela, il più celebre (e apprezzato) divulgatore scientifico della televisione italiana.

Non ci sono dubbi su chi sia il più celebre e apprezzato divulgatore scientifico della televisione italiana: la risposta è Alberto Angela. Lo abbiamo visto a lungo al fianco del padre, Piero Angela, ma anche da solo alla conduzione di vari programmi scientifici e culturali. Ancora oggi è uno dei volti più apprezzati della Rai e i dati di ascolto dei suoi programmi lo dimostrano. Ma quando guadagna Alberto Angela? Scopriamolo insieme.

Alberto Angela: quanto guadagna

Non si hanno notizie ufficiali riguardo ai compensi ricevuti da Alberto Angela per il suo lavoro alla Rai, secondo quanto riportato da Open il suo compenso nel 2019 era di 950.000 euro all’anno. Alberto Angela nel 2019 conduceva su Rai Ulisse – Il piacere della scoperta, Stanotte a… e Meraviglie, gli stessi programmi che ancora oggi conduce sui canali Rai, per questo motivo si può immaginare che i suoi compensi attuali non siano molto diversi da quelli del 2019 e i suoi guadagni per il lavoro alla Rai dovrebbero essere ancora intorni ai 950.000 euro all’anno.

Alberto Angela

Nel 2023 ad Alberto Angela gli è stato chiesto se il suo compenso fosse superiore o inferiore a quello di Amadeus e la sua risposta era stata: “Guadagno meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più. La conoscenza però deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare”.

Alla Rai, prima del passaggio a Nove, Amadeus secondo alcune indiscrezioni riceveva un compenso annuale superiore al milione di euro: una cifra quindi superiore a quei 950.000 euro che Alberto Angela dovrebbe guadagnare.