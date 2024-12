Vip diventati genitori nel 2024: da Federica Pellegrini a Cameron Diaz, passando per Ultimo

I Vip che sono diventati genitori nel 2024 sono tanti: da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a Hilary Duff, passando per Robert Pattinson.

Il 2024, sul versante nascite, è stato particolarmente ricco. I Vip, italiani e non, che sono diventati genitori negli ultimi 365 giorni sono davvero tanti. Alcuni di loro sono alla prima esperienza con pappe e pannolini, mentre altri hanno già cresciuto mini squadre di pargoli urlanti.

Chi sono i Vip diventati genitori nel 2024?

Se consideriamo le coppie, sono più di sessanta i Vip che sono diventati genitori nel 2024. Un anno particolarmente ricco, che ha visto una campionessa italiana aprire le danze delle nascite. Stiamo parlando di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta che il 3 gennaio hanno stretto tra le braccia il primo frutto del loro grande amore: la piccola Matilde.

Lo stesso giorno ha partorito una star di fama internazionale, l’attrice Sienna Miller. La 42enne, già mamma di Marlowe, nata 11 anni fa dalla relazione con il collega Tom Sturridge, ha dato alla luce la bimba che aspettava dal compagno Oli Green.

Il 6 gennaio 2024 è stata la volta di Halle Bailey che, dopo aver tenuto segreta la gravidanza, ha partorito il piccolo Halo, primo frutto dell’amore che la lega al rapper DDG. Meno di 20 giorni dopo la Sirenetta è toccato ad una Vip italiana, Romina Carrisi. Il 25 gennaio, la figlia di Al Bano e Romina Power ha messo al mondo il primo pargolo, Axel Lupo, avuto dal compagno Stefano Rastelli.

Secondo fiocco celeste in casa di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Nicole Mazzocato. L’1 febbraio ha dato alla luce il piccolo Davide, nato dall’amore con Armando Anastasio. Nel giorno di San Valentino sono diventati genitori Andrew Howe e la compagna Ilaria. L’atleta, detentore del record nazionale del salto in lungo, è diventato papà per la prima volta di Anna. Il 19 febbraio, invece, abbiamo Massimiliano Gallo e la moglie Shalana Santana, che hanno accolto in famiglia una bimba dal nome assai particolare, Artemisia.

Concludiamo le nascite del mese di febbraio con il piccolo Pierre, quarto figlio di Miranda Kerr e del marito Evan Spiegel, venuto alla luce il 27. Ad aprire marzo, il 7, è stata Gal Gadot. Anche la star di Wonder Woman è diventata mamma per la quarta volta. La bimba si chiama Ori ed è frutto dell’unione con Yaron Varsano, magnate dell’immobiliare sposato nel 2008.

2024: l’anno d’oro delle nascite

Proseguiamo la carrellata dei Vip diventati genitori nel 2024 con il cantante colombiano Maluma, che il 10 marzo ha accolto in famiglia la piccola Paris, frutto dell’amore con Susana Gómez. Otto giorni dopo è toccato a due personaggi italiani molto amati, Veronica Peparini e Andreas Muller. Gli ex volti di Amici hanno stretto tra le braccia le gemelline Penelope e Ginevra.

Il 25 marzo ha partorito per la seconda volta Cameron Diaz. L’attrice 51enne e il marito Benji Madden hanno avuto un maschietto: Cardinal. Il giorno seguente, il 26 per essere esatti, è stata la volta dell’attore Robert Pattinson e della compagna Suki Waterhouse, che a oggi non hanno ancora rivelato il nome del primo pargolo. Nel mese di aprile 2024, il 29, si registra solo una nascita, quella di Ariela Wilhelmina, prima bimba di Marica Pellegrinelli e William Djoko.

L’amatissima Hilary Duff ha dato alla luce la quarta figlia il 3 maggio, con un parto in acqua nella sua casa. La bimba si chiama Townes Meadow Bair ed è nata dal marito Matthew Koma. L’11 maggio si torna in Italia, con il parto di Giorgia Migliorati Novello, moglie di Enock Barwuah, che ha messo al mondo il piccolo Noah. Il 24 maggio è toccato a Roberta Morise ed Enrico Bartolini che sono diventati genitori di Gianmaria, mentre il 29 maggio è stata la volta di Lorenzo Insigne e la consorte Jenny Darone che hanno accolto il terzo erede, Mattia.

Giugno, al pari di aprile, è stato un mese povero: il 6 è nato Romeo, quarto pargolo di Nicoló Barella e Federica Schievenin. Luglio, al contrario, è stato intenso. Ad aprire le danze è stata Vanessa Hudgens, il 5, diventata mamma per la prima volta insieme al marito Cole Tucker. Il nome del bebè è ancora oggi segreto. Il 7 luglio è toccato a un veterano della sala parto, Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano è diventato papà del sesto figlio, il secondo dalla compagna Denise Esposito. E’ una femminuccia, Ginevra.



Fiocchi rosa e fiocchi celesti: quanti parti nel 2024

L’11 luglio Nina Senicar e Jay Ellis sono diventati genitori bis grazie alla nascita di Noa Gray, mentre il 24 luglio hanno provato la stessa gioia Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che hanno accolto in famiglia la secondogenita Dea. Chiudono luglio, il 25, Guenda Goria e Mirko Gancitano con la venuta di Noah. Agosto ha visto solo due parti Vip: il 12 è nata Dafne, figlia di Damiano Carrara e Chiara Maggenti, e il 24 è nato Jack Blues, erede di Justin e Haley Bieber.

Settembre è stato ricchissimo. Il 4 è diventata mamma per la terza volta Ludovica Valli, che ha dato alla luce Lola, frutto dell’amore con Gianmaria Di Gregorio. Il 7 settembre sono nati Camilla, primogenita di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, e il terzo bebè (il cui nome è ancora segreto) di Cardi B e del rapper Offset. Virginia Mihajlovic ha messo al mondo il secondo pargolo il 10 settembre, il piccolo Leone Sinisa, dall’unione con Alessandro Vogliacco.

Fiocco celeste il 13 settembre in casa di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, che hanno stretto tra le braccia Leo. Un maschietto anche per Frances Bean, figlia di Kurt Cobain e Courtney Love, che il 17 settembre ha partorito Ronin, avuto dal marito Riley Hawk. Un mese dopo, il 17 ottobre, è stata la volta di Margot Robbie, che ha avuto un maschio di cui ancora non è stato rivelato il nome.

Dopo aver vissuto un terribile aborto, Selvaggia Roma è riuscita a coronare il sogno di diventare mamma: il 24 ottobre, dal compagno Luca Teti, è nata Luce. A novembre sono diventati papà due cantanti molto amati: il 13 Lazza, che ha avuto Noah dalla compagna Greta Orsingher, e il 30 Ultimo, che ha stretto tra le braccia Enea, partorito dalla dolce metà Jacqueline Luna Di Giacomo.