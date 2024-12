Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla carriera e sulla vita privata di Andrea Berton: dal suo amore per la cucina alla vita privata!

Andrea Berton è uno degli chef più amati e conosciuti d’Italia. Dopo aver lavorato in due delle cucine più prestigiose d’Italia (quella di Gualtiero Marchesi e quella di Alain Ducasse), nel 2001 si guadagna la sua prima stella Michelin. Scopriamo cosa c’è da sapere sullo chef, sulla sua cucina e sulla proposta di matrimonio da sogno che avrebbe fatto a sua moglie!

Andrea Berton, chi è: biografia e carriera

Andrea Berton, nato il 26 maggio 1970 a San Vito al Tagliamento (provincia di Pordenone), sotto il segno dei Gemelli, è cresciuto immerso in un ambiente di ospitalità grazie al lavoro del padre nel settore alberghiero.

La sua passione per l’alta cucina ha preso forma entrando a far parte della brigata di Gualtiero Marchesi, presso il celebre ristorante di Via Bonvesin de la Riva.

Da lì, Berton ha ampliato le sue competenze lavorando in alcune delle cucine più rinomate al mondo: dal Mossiman’s di Londra all’Enoteca Pinchiorri di Firenze, fino al Louis XV di Alain Ducasse a Montecarlo.

Nel 1997, lo chef ha conquistato la sua prima stella Michelin come chef della Taverna di Colloredo di Monte Albano, dove ha lavorato fino al 2001.

Successivamente, è tornato a collaborare con Marchesi come executive chef, per poi guidare il ristorante Trussardi alla Scala, dove ha ottenuto due stelle Michelin consecutive (nel 2008 e nel 2009).

Nel 2012, Berton ha segnato una svolta nella sua carriera, decidendo di avviare insieme a dei soci diversi progetti: Pisacco Ristorante, Bar, DRY Milano Cocktail&Pizza e Nuovo DRY Milano. Nel 2013 ha inaugurato il suo ristorante (Ristorante Berton) che già nel novembre 2014 ha ricevuto una stella Michelin.

Nel corso della sua carriera dietro ai fornelli, Berton si è occupato anche dell’attività di consulenza – su base internazionale – consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama gastronomico mondiale.

La vita privata

La vita privata di Andrea Berton è avvolta da una certa riservatezza, ma alcune informazioni sono note. Nel 2014 – lo stesso anno in cui il suo Ristorante Berton ha ricevuto la stella Michelin – Andrea ha sposato la compagna Sandra Vecchi.

La proposta di matrimonio organizzata dallo chef per sua moglie è stata davvero romantica: Berton avrebbe fatto bloccare gli ascensori di un intero albergo a Ischia di cui erano ospiti, avrebbe fatto aprire la Spa solo per loro due e avrebbe fatto trovare alla sua futura moglie l’anello di fidanzamento all’interno di una torta.

“Per me è fondamentale. Ci siamo sposati dopo i 40 anni, avevo sempre detto che se non avessi trovato la donna perfetta per me non lo avrei fatto. Non ne avevo l’esigenza. Poi ho conosciuto lei e ho incontrato la mia donna ideale”, ha raccontato a IoDonna.

La cerimonia si è svolta esattamente il 17 marzo 2014 a Milano, nella Chiesa di San Gioachimo, seguita da un elegante ricevimento al 26° piano della Diamond Tower.

Anche in questa occasione, la cucina e l’originalità dello chef hanno giocato un ruolo simbolico: il bouquet della sposa, realizzato da Tearose, è stato un mix originale di fiori e posate, tra cui forchette che richiamavano la passione dello chef.

La famiglia della coppia è composta da tre figli, nati da precedenti relazioni: Alessia, figlia di Andrea, ed Edoardo e Ginevra, figli di Sandra. Una bellissima famiglia allargata, dove la passione per i fornelli e le tradizioni la fanno da padrona.

Chi è Sandra Vecchi

Sandra Vecchi, moglie di Andrea Berton, vanta un legame profondo con il mondo culinario, con una particolare passione per l’universo enologico. Di origini miste, emiliane e romagnole, vive a Milano insieme alla sua famiglia.

Dopo aver frequentato un corso organizzato dall’AIS (Associazione Italiana Sommelier), Sandra è diventata sommelier nel 2013, riprendendo gli studi dopo una pausa.

In seguito al matrimonio, Sandra ha iniziato a collaborare attivamente con il marito, seguendolo nel suo mestiere di chef. Questo l’ha portata a non dedicarsi personalmente della sezione dei vini a causa dei numerosi impegni della coppia, che la portano spesso in giro tra le migliori cucine del mondo.

Le curiosità su Andrea Berton

– Ha lavorato all‘Albereta, in Franciacorta, nel ristorante dello chef Gualtiero Marchesi, e prese il posto di sous chef quando Carlo Cracco lasciò il locale. Ed a proposito di Cracco… era presente anche lui tra gli ospiti del suo matrimonio!

– Il suo mantra ai fornelli è “non fare il solito brodo“.

– Il suo brodo è un vero e proprio vanto. Non è un caso che abbia pubblicato il libro “Non è il solito brodo”, in cui racconta la sua esperienza e i momenti più significativi di 25 anni dedicati alla cucina.

– Ha dichiarato di essere un vero intransigente quanto al mangiare, e che mangerebbe una scatoletta di tonno solo se di altissima qualità.

– Ha rivelato di essersi innamorato di sua moglie dopo aver scoperto in lei un “palato fantastico”: “Mia moglie Sandra è bellissima. Ma questo penso che glielo dicano anche gli altri. La prima volta che l’ho invitata fuori, ho cucinato per lei 15 assaggi dei miei piatti più rappresentativi. E lì ho capito che era la donna giusta”, ha dichiarato a Grazia.

– Su Instagram, dove gode di un ampio seguito, ama raccontare con i suoi scatti alcuni dei piatti che lo hanno emozionato di più.