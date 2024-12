Il 2024 è stato un anno nero: ecco le coppie Vip che sono scoppiate

Tra le coppie scoppiate nel 2024 ce ne sono state alcune che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere: ecco tutti gli addii dell’anno.

Non solo matrimoni e nascite, il 2024 è stato ricco anche di addii. Sono tante le coppie scoppiate negli ultimi 365 giorni, alcune delle quali inaspettate. Da Chiara Ferragni e Fedez, ai quali è bastato un pandoro per infrangere il castello, ad Alvaro Morata e Alice Campello: vediamo tutte le separazioni, alcune clamorose, altre passate quasi inosservate.

Coppie scoppiate nel 2024: gli addii che nessuno si aspettava

Il 2024 è stato un anno ricco di matrimoni Vip e nascite, ma anche le separazioni non sono state da meno. Alcune coppie sono scoppiate creando veri e propri terremoti, altre invece si sono dette addio come se non fossero mai state insieme. Senza ombra di dubbio, il divorzio che ha fatto maggiormente discutere è stato quello tra Chiara Ferragni e Fedez. I due, dopo aver sbandierato ogni aspetto della loro unione per otto anni, non sono riusciti a resistere al pandoro gate. Poco male, entrambi si sono riconsolati presto.

Un altro addio arrivato come un fulmine a ciel sereno è quello tra Alvaro Morata e Alice Campello. Un’unione idilliaca, che ha visto la nascita di ben quattro figli. Eppure, dall’oggi al domani è arrivato l’annuncio della separazione. A destare meno curiosità, invece, la separazione tra Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo Sannino, a solo un anno dal matrimonio a Capri. Rottura senza troppo clamore anche per Arianna Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida.

Il 2024 è stato in parte negativo per Melissa Satta. L’ex velina ha messo fine alla relazione con Matteo Berrettini, ma non ha avuto il tempo di disperarsi perché si è consolata tra le braccia di Carlo Beretta, anche lui fresco di separazione da Giulia De Lellis. Anche quest’ultima non si è strappata i capelli, ma ha ritrovato il sorriso accanto a Tony Effe.

Tra gli addii inaspettati degli ultimi 365 giorni anche quelli tra Rossella Brescia e Luciano Cannito (la ballerina l’ha definito come “uno shock“), Francesca Pascale e Paola Turci (a distanza di neanche due anni dalle nozze) e Clio Zammatteo e il marito Claudio Midolo (dopo 18 anni insieme e due figlie).

Gli amori vanno e vengono, specialmente nel mondo dei Vip

Tra le coppie Vip scoppiate nel 2024 figura anche Michelle Hunziker, che ha messo fine alla breve frequentazione con l’osteopata romano Alessandro Carollo. Stessa scelta per Belen Rodriguez, che ha facilmente archiviato prima la love story con Elio Lorenzoni poi con Angelo Galvano, e Matilde Gioli, che dovrebbe aver interrotto la relazione col fidanzato Alessandro Marcucci.

The end anche per Anna Tatangelo e Mattia Narducci e per il tiktoker Khaby Lame e la modella danese Wendy Thembelihle Juel. Questi ultimi si sono detti addio dopo le nozze faraoniche celebrate a settembre 2023.

Divorzio inaspettato ma super chiacchierato per Tiziano Ferro e il marito Victor Allen. Stando a quanto raccontato dal cantante, la battaglia per l’affido dei due figli non sarà affatto semplice.

Parlando di Vip di fama internazionale, il 2024 è stato difficile per Natalie Portman e Benjamin Millepied, che si sono separati dopo 11 anni di matrimonio, e Jennifer Lopez e Ben Affleck, che con il loro ritorno di fiamma avevano fatto sognare milioni di fan.

Stupore anche per l’addio tra Cardi B e Offset, il cui annuncio è arrivato quasi in contemporanea con quello della nuova gravidanza della rapper.

Altri Vip che si sono detti addio senza troppo clamore? Charli D’Amelio e Landon Barker, Robert Irwin e Rorie Buckey, Ellie Goulding e Caspar Jopling, Seann William Scott e Olivia Korenberg, Kaya Scodelario e Benjamin Walker e Wanda Nara e Mauro Icardi.

Quest’ultima coppia, è bene sottolinearlo, ci ha abituato a continui ritorni di fiamma, quindi nel 2025 potrebbe tranquillamente tornare insieme. Infine, sono terminate anche le unioni tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, Samanta Togni e Mario Russo, Francesca Chillemi e Stefano Rosso.