L’amore non va in vacanza: tutto ciò che c’è da sapere sul film con Cameron Diaz

L’amore non va in vacanza è una commedia diretta da Nancy Meyers che può vantare un cast d’eccezione: ecco cosa c’è da sapere sul film.

Ci sono poche commedie romantiche che, al pari di L’amore non va in vacanza, possano vantare un cast ricco di star di Hollywood. Uno dei segreti del successo del film diretto da Nancy Meyers risiede proprio nelle grandi qualità degli attori e delle attrice che vi hanno recitato. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2006 ma ancora oggi viene rivisto con piacere ogni volta che ce n’è la possibilità: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa commedia.

L’amore non va in vacanza: la trama del film

Le protagoniste di L’amore non va in vacanza sono Iris Simpkins e Amanda Woods, due donne deluse dopo che le loro storie d’amore sono finita male che, pur non conoscendosi, decidono di scambiarsi le rispettive case per un periodo, in modo da prendersi una pausa dai loro rispettivi mondi. Questo scambio permetterà a entrambe di ritrovare l’amore.

Il film è ambientato nel periodo natalizio e i produttori, per rendere al meglio l’atmosfera, avevano pensato di noleggiare alcune macchine per la neve artificiale. La sorte ha voluto che non ci fosse bisogno, perché durante le riprese ha nevicato davvero.

L’amore non va in vacanza: il cast del film

A interpretare i ruoli di Iris Simpkins e Amanda Woods sono rispettivamente Kate Winslet e Amanda Woods. I protagonisti maschili sono invece Jude Law e Jack Black.

Quando Nancy Meyers ha scritto la sceneggiatura di L’amore non va in vacanza aveva sin da subito pensato a questi quattro attori per i ruoli principali, costruendo i personaggi in base alle loro caratteristiche.

Il più difficile da convincere ad accettare la parte è Jack Black, ma quando ha saputo che avrebbe recitato al fianco di Kate Winslet ha detto sì. Una volta terminate le riprese, Cameron Diaz si è tenuta i vestiti della sua Amanda.