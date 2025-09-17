Il Commissario Montalbano – Una voce di notte: tutto quello che c’è da sapere sul film

Una voce di notte è il 25° film della serie Il Commissario Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola.

Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, Una voce di notte è il 25° film della serie de Il Commissario Montalbano. La vicenda ha inizio nel giorno del compleanno del protagonista: una giornata che non inizia nel migliore dei modi. Montalbano si trova subito alle prese con uno spericolato automobilista, Giovanni Strangio, il figlio del Presidente della Provincia di Montelusa. Poco dopo proprio il ragazzo si reca in commissariato per denunciare il ritrovamento del cadavere della sua fidanza. Nel frattempo in un supermercato di Vigata viene scoperto un furto, il giorno dopo la denuncia il direttore del supermercato viene trovato impiccato.

Una voce di notte: le location del film de Il Commissario Montalbano

Come sempre, a far da sfondo alla storia raccontata in Una voce di notte è l’immaginaria città di Vigata. Le riprese sono come sempre state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Una voce di notte: il cast del film de Il Commissario Montalbano

Anche in Una voce di notte è ovviamente Luca Zingaretti a interpretare, come al solito, il ruolo del commissario Montalbano. Nel cast del film ci sono poi anche gli inseparabili Cesare Bocci nei panni del vice commissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli dell’ispettore Fazio, Angelo Russo, che interpreta il goffo agente Catarella e Sonia Bergamasco che interpreta la fidanzata Livia.

Completano il cast Saverio Marconi, nei panni di Michele Strangio, Antonio Milo, Giovanni Visentin e Rosario Minardi.