Si allarga la famiglia di Kate Middleton. In queste ore è arrivato l’annuncio a sorpresa. Un nuovo bebè sta per arrivare.

Non solo tensioni nella Famiglia Reale inglese. Ogni tanto qualche bella notizia c’è. La conferma è arrivata in queste ultime ore quando il fratello di Kate Middleton, James, ha annunciato l’arrivo di un bebè che dovrebbe arrivare a fine anno. La Principessa del Galles, quindi, sta per diventare zia.

Kate Middleton presto zia: il fratello aspetta un bimbo

Kate Middleton

Kate, come noto, ha due fratelli, James appunto e Pippa. L’uomo ha annunciato via social, insieme alla moglie, l’analista francese Alizee Thevenet sposata nel settembre 2021, di essere in attesa di un bambino. Non si hanno altri dettagli sulla gravidanza ma solo che l’arrivo del bebè dovrebbe avvenire alla fine dell’anno o almeno così si intuisce dalle parole dell’uomo.

“Non potremmo essere più emozionati. È stato un inizio anno molto difficile dopo aver perso la mia amata Ella (la cagnolina), però concluderemo l’anno con l’arrivo di un bambino, la nostra preziosa famiglia cresce”.

Il riferimento alla sua cagnolina non è affatto banale dato che James si occupa proprio di allevare cocker spaniel e ha una società chiamata Ella&Co, che produce anche cibo di alta qualità per gli amici a quattrozampe. Proprio gli amici animali erano stati importanti per il fratello di Kate dato che lo avevano aiutato a superare un periodo brutto della sua vita nel quale aveva dovuto fare i conti con la depressione.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio del fratello della Principessa del Galles: