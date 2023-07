Rottura confermata tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro con la modella che ha parlato ai fan del suo status emotivo attuale.

Il tira e molla tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere finito. La modella è tornata a parlare nel corso di una diretta Instagram e lo ha fatto per chiedere, di fatto, ai suoi seguaci e a quelli della ormai ex coppia – gli Oriele – di non chiedere più nulla che abbia a che vedere con quella relazione.

Oriana Marzoli conferma la rottura con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli

Come sottolineato da Isa e Chia, la Marzoli ha spiegato ai fan: “Ero innamorata di questa persona. Tutto l’amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. lo l’ho detto: ‘Mi sono innamorata’ non era solo voler bene. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto ok? Come l’altra persona ha fatto di tutto. Ma questa non è una guerra. Semplicemente ragazzi non chiedete di me. Basta. È solo un piacere che vi chiedo. Voglio solo sentire che posso continuare la mia vita senza ferire nessuno”.

Il discorso della ex GF è proseguito poi facendo riferimento a quelle che vogliono essere le sue priorità ora: “Anche se sembro una bambina, ho 31 anni. Voglio una vita seria. Voglio una famiglia. Forse lo fate con buone intenzioni, il fatto di mandarmi tanti video della coppia, ma quando le cose non vanno più, basta. Finisce lì. Non succede niente”.

Tra gli altri aspetti affrontati da Oriana anche quello della “divisione” dei fan. La donna ha spiegato di non voler portar via fan a Daniele e viceversa e ha consigliato di seguire entrambi ma senza fare più riferimenti ai due come coppia.

Di seguito anche un recente post Instagram della modella: