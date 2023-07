Commento piuttosto tagliente di Selvaggia Lucarelli alla collega giornalista Francesca Fagnani. Ecco cosa è successo e perché.

Non manca di far sentire la propria voce Selvaggia Lucarelli e, come al solito, non guarda in faccia nessuno. A finire nel suo mirino, questa volta, Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve. La vicenda riguarda un’intervista che la donna ha fatto a Filippo Facci che, negli ultimi giorni, è finito al centro della cronaca per una frase infelice sul caso di presunta violenza sessuale su cui ancora sono in corso delle indagini che coinvolge il figlio di Ignazio La Russa.

Selvaggia Lucarelli, l’attacco a Francesca Fagnani

Di fatto la Lucarelli sostiene che la Fagnani sia stata piuttosto “morbida” nel corso della sua intervista per La Stampa a Facci.

“Dopo tutto quello che è venuto fuori ecco le ficcantissime domande di Fagnani a Facci”, ha scritto tra le storie Instagram Selvaggia con tanto di screen di alcune parti dell’intervista. Nelle immagini condivise si vedono due domande. La prima in merito al nuovo programma in Rai che gli è stato dato dal titolo ‘I Facci Vostri’, poi quella sull’essere considerato sessista.

Proprio questo quesito ha generato la dura reazione della giudice di Ballando con le Stelle: “Essere considerato sessista? E finisce lì eh. Mica gli chiede conto delle cose che ha scritto in questi anni su colleghe e altre donne. Ammazza che belva”. Una frecciata in piena regola quella di Selvaggia alla collega Fagnani a cui hanno poi fatto seguito altri diversi momenti in cui Facci ha senza dubbio degli atteggiamenti quantomeno controversi su temi che sono delicati.

