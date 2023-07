Decisamente rimasta spiazzata Sophie Codegoni davanti al gesto fatto pubblicamente dal suo Alessandro Basciano. Le foto e il video.

Si era parlato di screzi e crisi tra loro. E invece… Niente di tutto questo: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrano essere più innamorati che mai. La loro nuova famiglia con la piccola Celine arrivata da poco è più felice che mai. La conferma è arrivata anche da un sorprendente gesto del ragazzo che ha lasciato a bocca aperta la sua dolce metà.

Sophie Codegoni, il gesto di Alessandro Basciano davanti a tutti

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha sorpreso Sophie Codegoni con un regalo davvero inatteso e lo ha fatto in un momento davvero particolare, durante una serata in cui lui si esibiva. L’ex gieffino era impegnato a suonare nel corso in un locale pugliese, quando sul palco sono arrivate 100 rose rosse che sono state poi consegnate alla sua dolce metà.

Al momento della consegna, la bellissima influencer, modella e conduttrice è rimasta molto sorpresa e quasi senza parole. Ecco anche perché la reazione istintiva sia stata quella di cadere tra le braccia del suo Alessandro. Lui l’ha quindi baciata e abbracciata davanti a tutto il pubblico che non si è fatto perdere l’occasione di filmare il bellissimo momento di dolcezza dei due.

Sui social, poi, la Codegoni ha condiviso le foto e il video di quel momento: “Le rose più grandi di me. Sei un pazzo”, ha detto al suo compagno e padre di sua figlia.

Di seguito anche il post Instagram con il gesto a sorpresa ben documentato con foto e video: