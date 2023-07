Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 Marco Mazzoli ha svelato alcuni retroscena della sua esperienza in Honduras.

Un’esperienza alla quale, all’inizio, neppure voleva prendere parte. Alla fine, però, è stato proprio lui, Marco Mazzoli, a vincere L’Isola dei Famosi 2023. Un’avventura difficile e con mille insidie e che, di fatto, non ha potuto neppure interrompere quando avrebbe voluto perché “gli è stato impedito”. A raccontare i retroscena lo stesso speaker radiofonico e voce dello Zoo di 105.

Marco Mazzoli e i retroscena sull’Isola dei Famosi

“Faccio questo video per rispondere un po’ a tutte quelle domande che mi state facendo ma anche per sfatare alcuni miti, perché ovviamente c’è sempre qualcuno, qualche hater…”, ha esordito Mazzoli.

“Ho sempre denigrato i reality show e li ho sempre massacrati, soprattutto l’Isola dei Famosi, perché ho sempre sostenuto che di famoso non ci fosse nessuno. Ci sono andato non per volere mio, ma di Paolo Noise. Ci avevano proposto quattro anni fa di fare Pechino Express ma abbiamo rinunciato, poi la seconda ci abbiamo pensato perché è carino come format e Paolo voleva fare un’esperienza con me. Poi di nuovo l’anno scorso L’Isola ma abbiamo detto di no mentre quest’anno abbiamo deciso di farlo perché tanto si poteva uscire se ci fossimo rotti le scatole o se non ce l’avessimo fatta”.

“O almeno in teoria era così. L’unico motivo per cui non volevano farmi uscire e io volevo davvero scappare dall’Isola era perché portavamo ascoltatori. Ma che senso avrebbe, cosa gliene frega a Mediaset di avere un suo ‘dipendente’? Che poi io non lavoro per loro, ma per una società americana. L’unico motivo per il quale non mi facevano uscire era perché io e Paolo stavamo portando tanti nuovi ascoltatori attraverso il mio programma radiofonico, che ha una fanbase di circa 4milioni di persone”. “Io avevo anche la frase per farmi portar via da mia moglie e l’ad di Radio 105 ‘Mi manca L’Averna’. Lanciavo appelli ma nessuno rispondeva perché non sto scherzando volevo scappare e andare via“. “Fino alla quinta settimana ero disperato ed è stato un incubo”.

Di seguito anche il post Instagram con tutte le parole del vincitore del reality: