Grandi emozioni per il pubblico di Checco Zalone, non solo durante il suo ultimo spettacolo ma anche dopo. Cosa ha fatto il comico.

Sa come conquistare il proprio pubblico a suon di film e risate, ma in generale anche come farsi apprezzare davvero da tutti nella vita di tutti i giorni. Checco Zalone si è reso protagonista di un bellissimo gesto per un suo fan disabile che lo attendeva nel dietro le quinte di un suo spettacolo. Il gesto del comico non è passato inosservato.

Checco Zalone, il gesto per un fan

Checco Zalone

In rete, e precisamente su TikTok, è diventato virale in poche ore un video nel quale si vede Zalone correre via dopo lo show fatto a Taormina. Prima di rientrare nella vettura che lo aspettava, e circondato dal suo staff, il comico ha deciso di fermarsi un istante per rendere felice un suo ammiratore speciale, un ragazzo disabile che avrebbe solo potuto sognare un momento così.

Nonostante la fretta e probabilmente anche per evitare problemi di ordine pubblico, Checco non si sarebbe dovuto fermare con nessuno ma ha comunque scelto di farlo per regalare un sorriso ai presente e al fortunato ragazzo.

“Una foto Checco una foto”, gridavano i presenti. Lui, però, ha scelto di fermarsi solo con il ragazzo facendo presente che l’auto che lo aspettava rischiava di bloccare la strada e il traffico.

Una scena comunque molto emozionante e che ha generato molti complimenti verso il personaggio della tv: “Sei unico”, “Un gesto bellissimo che conferma il nostro cuore del Sud”.

Di seguito anche il post su TikTok con le immagini dell’accaduto: