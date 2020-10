Sull’onda vintage che cavalca gli anni ’60 e 70′, i jeans a vita alta sono i pantaloni comodi e di tendenza di quest’Autunno/Inverno 2020-2021. Ecco i modelli e come indossarli.

Difficile immaginare un guardaroba che non abbia almeno un pezzo in denim, e questa stagione fredda ha già scelto il suo pantalone iconico: il jeans a vita alta si conferma protagonista ancora una volta, seguendo la consolidata tendenza anni ’70 che ha caratterizzato già le collezioni estive. Il loro successo si deve non solo al richiamo vintage, ma anche alla loro vestibilità pratica e comoda: i modelli infatti, tutti molto versatili, sono tutti dei potenziali must have da sfoggiare in diverse occasioni.

Jeans a vita alta larghi e skinny: modelli trendy e comfy

Diversi i modelli high waist: con i bottoni, i crop che arrivano poco su la caviglia, colorati, a zampa, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Grazie alla versatilità di ogni modello, possiamo indossare i jeans a vita alta dall’occasione più casual a quella più elegante.

– Quante volte con il jeans largo – ad esclusione degli skinny – siamo state costrette ad indossare sempre gli stivaletti? Con gli high waist modello crop a gamba larga come quelli proposti da Marella, caratterizzati anche da un risvolto, non sarà più un problema: sono perfetti da indossare anche con gli stivali morbidi, tra le scarpe trend di stagione.

A chi stanno bene i jeans a vita alta?

I jeans a vita alta si sposano molto bene con fisici longilinei: mettono infatti particolarmente in risalto chi ha un corpo aggraziato, minuto e un’altezza misurata. Così da far sentire più slanciate ed alte soprattutto le più basse.

Hanno inoltre un effetto molto sexy sui fisici a clessidra, sia che si tratti di modelli skinny che oversize, perché si adattano molto bene ad un giro vita sottile.

Ad ogni modo però le più formose non hanno motivo di disperare: chi ha glutei tonici e pieni, può puntare su modelli fascianti e dalle tasche posteriori non troppo piccole, mentre alle curvy è consigliato scegliere modelli molto scuri o neri, così da avere un effetto snellente.