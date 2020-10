Cerchietti, brillantini o in forme fantasiose, gli orecchini piacciono piccoli, come un dettaglio prezioso impercettibile. In oro, argento e colorati, ecco quali scegliere.

Da un anno a questa parte avrete notato che gli orecchini hanno scelto di essere meno appariscenti: brillantini, cerchietti, forme geometriche o figure fantasiose colorate impreziosiscono le nostre orecchie, come un dettaglio nel nostro look. Così gli orecchini piccoli si confermano tendenza indiscussa anche dell’autunno/inverno 2020-2021. Più vicini ai piercing che a dei sontuosi bijoux, forse per la loro comodità – sopratutto per chi porta i capelli lunghi e sciolti che tendono ad impigliarsi facilmente – gli orecchini a forma di cerchietto e i brillantini di svariate dimensioni hanno conquistato i brand e anche noi.

Orecchini piccoli a cerchio, pendenti: oro e argento i colori più amati

Qualche anno fa furono gli orologi a ridurre le loro dimensioni, trasformandosi in raffinati e deliziosi bracciali dai quadranti misurati. Adesso invece è la volta dei bijoux: collane sottili, bracciali minimal e preziosi – pur se valorizzati da ciondoli, per l’appunto mignon – e orecchini sempre più piccoli.

Esplode così la moda di cerchietti, spesso impreziositi da ciondoli a forma di stelle, luna o geometrici, ma anche animali per accontentare chi ama i cute look. Una tendenza che ha accolto il favore anche dell’ultima collezione bijoux di Dior.

Orecchini mignon e pendenti: i modelli Pandora e S’Agapò

Gli orecchini mignon più amati sono quelli in color oro, oro bianco e argento: la loro versatilità li rende davvero adattabili a qualsiasi tipo di outfit senza sentirsi vincolate dai colori: puoi davvero dire di poter indossare i primi che capitano.

Anche i colorati hanno un discreto successo, ma sicuramente vincolano maggiormente, soprattutto se vogliamo giocare con outfit abbinati secondo armocromia.

– Una linea fresca, giovanile e trendy è quella di S’Agapò, che ha fatto dei bijoux minimal un vero e proprio marchio di fabbrica. La collezione Lucky Light, lanciata da poco, fa degli orecchini a cerchietto con pendente prezioso un must have da avere assolutamente.

– Anche Pandora punta su una linea più sottile ma originale: i cerchietti sono impreziositi da charms e brillantini, ma si trasformano anche in cuori minimal per chi cerca qualcosa di diverso, anche in oro rosa.

– Non solo cerchietti, ma anche brillantini, charms preziosi con pendenti colorati, da indossare al lobo o per chi ha anche altri buchi per impreziosire l’orecchio come suggerisce Costellazioni gioielli. Un tocco chic e ribelle che ci fa sentire audaci ed eleganti allo stesso tempo.

