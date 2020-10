Righe, quadretti, dai colori basic a quelli più originali: sono le stampe autunno/inverno 2020-2021, tra le tendenze must have del nostro guardaroba invernale.

Le passerelle dell’Autunno/Inverno 2020-2021 lo avevano anticipato: tartan, quadretti, righe, sarebbero tornati a colorare e decorare i nostri armadi con fantasia e originalità. Sì, perché se già siete amanti del genere potete tenervi strette e sfoggiare di nuovo quelle classiche, ma sappiate che alle stampe dell’autunno/inverno 2021 sarà davvero difficile resistere.

Personalizzare e mixare, lo hanno fatto gli stilisti e possiamo farlo anche noi con le dovute attenzioni: le stampe non sono versatilissime, ma non è così difficile imparare ad abbinarle.

Stampe autunno/inverno 2020-2021: le fantasie

Quando pensiamo alle stampe invernali il primo pensiero va senz’altro a quelle tartan nei loro colori più classici come le scozzesi, oppure a quelle neutre ed evergreen di Burberry.

Se però anche la maison britannica ha deciso di rivedere il proprio style con righe da nuovi colori che si stringono e allargano all’occorrenza, allora qualcosa nelle stampe autunno/inverno è cambiato.

Il colore è sicuramente la chiave di volta delle stampe di tendenza in questa stagione fredda: marrone che si mescola con il rosso, che si incontra anche con il blu. Ma c’è persino il fucsia che incontra nuance in arancio e blu, come nel blazer di Luisa Spagnoli.

Come indossare le stampe: mix e total look

Il grande dubbio che che attanaglia pur restando conquistate da queste meravigliose stampe è il come possiamo abbinarle. I colori quest’anno essendo molto particolari richiedono ancora più attenzione di quelli neutri, ma abbiamo due scelte ci permettono di andare sul sicuro.

A guardare le proposte dell’alta moda, le stampe vanno con le stampe: significa che se puntate su un total look siete certe di non sbagliare mai. I completi quindi potrebbero essere l’ideale, pur se da riservare ad occasioni particolari nel caso di completi simil tailleur.

In caso invece di abiti, gonne, cappotti o pantaloni da indossare senza total look, il segreto è puntare su colori basic o quanto meno richiamare uno dei colori che caratterizzano la stampa.

Stampe neutre invece. come quella proposta da Marella, lasciano una maggiore libertà, meglio però sempre affidarsi a colori classici per creare abbinamenti vincenti.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/acconciatura-alberi-alla-moda-alla-ricerca-1790189/