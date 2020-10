Le Fashion Week ci hanno incantato con le loro novità ma soprattutto con i colori pantone 2021. Ecco quelli che indosseremo di più nella prossima estate.

Sognare l’estate ci fa stare bene da sempre e ci da la carica anche per affrontare al meglio la stagione invernale ormai alle porte. Perché la moda è comoda, funzionale ma anche bella: ed è così che le scorse fashion week da Milano a Parigi ci hanno regalato lo spettacolo dei colori pantone 2021 che sceglieremo per il nostro prossimo guardaroba estivo.

Se vi siete perse le sfilate, se semplicemente volete fare un piccolo ripasso o siete curiose, ecco i colori che hanno catturato la nostra attenzione e che saranno i must have della primavera/estate 2021.

Color palette 2021: le ispirazioni dalla Fashion Week

Toni classici, neutri, ma anche nuance più eclettiche e luminose, l’estate 2021 sognata dagli stilisti più che mai quest’anno è stata espressa attraverso un’attenta ricerca del colore, dai più caldi ai più delicati.

L’idea è quella di vivere un’estate che sia piena di sfumature gentili, delicate, ci basti pensare a quelle di Elisabetta Franchi, che con il suo lilla ci ha portato in un’atmosfera favolistica. Ma ci sono anche nuance frizzanti come il turchese e il giallo, piene di allegria e gioia come quelle di Versace.

Un’estate delicata e frizzante: le nuance dalle Fashion Week

Colori da giorno, da sera, per l’abito o l’outfit casual che diventa comodo, elegante, leggiadro. Ecco come ci hanno conquistato gli stilisti con la loro ricerca del colore sulle passerelle delle scorse fashion week sognando l’estate 2021.

– Un colore classico che non conosce tempo e stagione è il bianco. Il Pantone Brilliant white 11-4001, un bianco più che mai raffinato ed elegante, è tra i protagonisti della sfilata Max Mara.

– I colori della sera restano quelli che conosciamo da sempre: il nero e il blu, rispettivamente il Jet Black 19-0303 e il Moonlit Ocean 19-4122, una nuance apprezzatissima da Chloé.

– Protagonista anche la terra con le sue sfumature che si fanno brillanti, per essere indossate anche in dress e outfit serali. Il Sandstone di Pantone 16-1328 è stato il colore che ha dominato la sfilata di Valentino, affiancato anche dal Prism pink 14-2311. Un rosa originale e frizzante.

– Tra i colori pantone 2021 ode poi al verde, scelto anche da Versace, che ama mescolarsi con nuance neutre ma anche accese come l’arancio. Uno dei più versatili nella sua versione Classic Green 16-6340.

Senza dimenticare il rosso nella sua sfumatura seducente dell’High risk red 18-1763 e il Salmon 14-1323, il più romantico di tutti che ha conquistato Alberta Ferretti.