Ad ognuna il suo pantalone perfetto! Per valorizzare al meglio la propria bodyshape è importante scegliere gli outfit adatti. Ecco cosa indossare se si ha il fisico a pera.

Ci innamoriamo di un outfit non solo quando incontra il nostro gusto e il nostro stile, ma anche perché parla di noi e del nostro corpo. Imparando a conoscere le nostre forme, le nostre qualità e i nostri pregi possiamo imparare quali sono i capi che possono fare di più al caso nostro: ad esempio quali siano i pantaloni più adatti al fisico a pera. Questo non significa che dobbiamo sentirci vincolate a determinati modelli di pantaloni, ma se possiamo individuare quelli che ci possono far sentire davvero sexy e sicure, perché non puntare proprio su quelli?

Pantaloni per il fisico a pera: quali indossare

Le caratteristiche principali di chi ha un fisico a pera sono i fianchi larghi, punto cruciale per scegliere il pantalone adatto, e generalmente poco seno, spalle strette e vita sottile. Una volta quindi individuate queste caratteristiche possiamo valutare i pantaloni che mettano in risalto i nostri punti di forza.

Chi ha il fisico a pera predilige pantaloni a gamba dritta – i culotte e i mom fit a vita alta di gran tendenza saranno i nostri alleati – ma spazio anche a quelli a zampa, pantapalazzo e bootcut. Meglio evitare gli skinny, che essendo troppo stretti non renderebbero giustizia ad un fisico a pera.

Pantaloni palazzo, culotte, mom fit: come abbinarli

Con bottoncini o senza, pantalone classico o denim, sono tanti i modelli di quest’Autunno/Inverno 2020-2021 che possiamo scegliere in base alle occasioni che ci aspettano, dal lavoro ai momenti di svago e relax.

– I pantaloni palazzo sono un modello che possiamo indossare in diverse occasioni, anche in quelli più formali come una riunione in un ufficio: con un blazer e un dolcevita in vista dell’inverno. Perfetti e molto da office look anche con una camicetta.

– Modello decisamente più sportivo da indossare con le sneakers o da rendere più elegante con un paio di décolléte sono i mom fit: in denim o classici, sono il modello perfetto per assicurarsi comodità e stile.

– Sempre a vita alta, i pantaloni culotte sono uno il modello più versatile: hanno un’innata eleganza e praticità, e questo ci permette di sceglierli per creare degli outfit sempre diversi, da quelli più ricercati con un paio di décolléte a quelli più sportivi dall’allure vintage.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/casual-donna-donna-nera-indossare-1649896/