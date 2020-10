Essenziali, pratici ma senza rinunciare all’eleganza: i capispalla Zara dell’autunno/inverno 2020-2021 si presentano così.

Morbidi, imbottiti, eleganti, sportivi e hi-tech: sono le molteplici sfumature dei capispalla di Zara per l’autunno/inverno 2020-2021. Una collezione che si presenta come essenziale ma attenta alle tendenze della stagione: meno modelli, ma pratici, versatili e soprattutto funzionali. La palette di colori anche risponde a queste esigenze, partendo dai colori basic di cui il nero è il re assoluto, arricchita da colori come blu, bordò e verde bottiglia.

Cappotti Zara 2021: elegante oversize

La nota fondamentale della collezione dei cappotti di Zara è l’oversize: modelli comodi, ricercati ma non troppo, femminili ma dalle forme irregolari. Il capospalla ideale di Zara quest’anno non è avvitato, ma ha forme fluide ma imponenti: si presenta disinvolto per mescolarsi anche con outfit sportivi.

– Lana, pelliccia sintetica, maglia, misto lana e montone: il cappotto è un caldo abbraccio dal taglio anche un po’ vintage. Tra le riscoperte della selezione anche il montoncino classico in beige, il più corto della collezione.

– Le appassionate del cappotto lungo da stringere in vita però potranno gioire ugualmente con il modello sfiancato in misto lana da avvolgere dolcemente ai fianchi con una cintura. Il più elegante e sofisticato della selezione.

Il piumino 2021 secondo Zara: imbottito ma leggero

Il piumino quest’anno ha assunto una nuova veste, o meglio doppia. Anche Zara punta su quelli da 100 grammi da poter indossare per i primi freddi, ma anche sul classico imbottito, compagno fedele del freddo inoltrato.

Caratteristica dominante del piumino secondo Zara è la sua leggerezza: che si tratti del più autunnale e di quello più imbottito invernale, il piumino deve essere un capospalla che non ingombri ma favorisca il movimento.

– Perfetto per la pioggia è il water repellent, il più avvitato di tutti e delizioso con il suo cappuccio con la pelliccia: un modello classico ma non nel colore. Un melenzana brillante che piacerà a chi ama l’effetto spaziale.

– Per chi desidera invece un perfetto mix di classico e pratico, come dire di no al modello con la pelliccia applicata al cappuccio. Il colore toffee è la chiave di volta per poter indossare con disinvoltura anche negli abbinamenti.

