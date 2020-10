Un cappotto elegante in rosso potrebbe essere il capospalla originale dell’inverno. Prendete appunti perché l’ispirazione arriva da Kate Middleton.

Kate Middleton non smette mai di stupirci con i suoi look e accessori. La Duchessa è sempre una continua e proficua ispirazione, e questa volta ci ha stupito ancora di più suggerendoci un cappotto che può davvero fare la differenza nel nostro guardaroba invernale.

Il primo suggerimento da rubarle è senza dubbio sapere scegliere un colore nuovo, una nuance che magari normalmente non indossiamo. Certo i colori neutri rendono i capi più versatili, ma anche la nostra collezione di giacche e cappotti ha bisogno di un colpo d’occhio.

Kate Middleton: l’outfit invernale è un cappotto rosso

E il colpo d’occhio scelto da Kate in occasione del lancio del concorso fotografico Hold Still a Londra è un cappotto rosso. Un doppiopetto con bottoncini lungo fino alle caviglie elegante e sofisticato: una tonalità ciliegia che incontra un modello dal taglio dritto e composto.

Possibile che la scelta di Kate sia stata ispirata ad uno dei look della suocera Lady D: la principessa infatti indossò un cappotto rosso simile, un modello più oversize e decisamente anni ’90, ma che si fece notare immediatamente per colore ed eleganza.

Il cappotto rosso di Kate: come abbinarlo

Un modello così raffinato non può che essere firmato da uno degli stilisti più cari alla duchessa di Cambridge: il cappotto infatti è di Alexander McQueen, che da sempre realizza collezioni molto femminili e ricercate. Il capospalla non è attualmente presente sul sito della maison, ma modelli simili sul sito partono dai 2000 euro.

Vincente è anche l’abbinamento che ha realizzato Kate, molto semplice e che valorizza bene la tonalità ciliegia: top bianco, pantaloni neri, décolléte scamosciate e una handbag ladylike. Un’idea sicuramente da rubare e fare nostra se desideriamo puntare su look chic.

Se invece desiderate realizzare un look più casual e sportivo, l’ideale è abbinare degli stivali neri bassi oppure delle sneakers eleganti di colore scuro. Come outfit anche un jeans sarà perfetto con una maglia nera per far risaltare sempre il colore rosso. Un capospalla che pur se dal colore particolare si rivela più versatile di quanto sembri.