Il capospalla che generalmente ci accompagna in inverno cambia connotati: il piumino diventa più leggero, adattandosi anche al fresco dell’autunno.

Tante di noi avranno iniziato a fare il cambio di stagione, l’occasione perfetta per disfarci di qualche capo ma anche per decidere di acquistarne altri. Piumini per l’inverno ne avrete senz’altro, ma sapevate che ci sono anche quelli per l’autunno? Il loro tratto distintivo è la leggerezza, particolare che vi permetterà di indossarli inaspettatamente anche in inverno!

Piumini 100 grammi, pratici dall’Autunno all’Inverno

Il piumino 100 grammi è un tipo di capospalla che in Autunno si fa particolarmente apprezzare. Il trendyssimo smanicato extra light, in ecopiuma tech e contemporaneo o quello morbidissimo in velluto, tra i modelli c’è l’imbarazzo della scelta, da trasformare in protagonisti del nostro look autunnale.

In inverno invece il super light diventa perfetto come doppio equipaggiamento a prova di freddo, così possiamo indossare ad esempio il piumino gilet sotto un cappotto, così da dare al capospalla glamour un tocco contemporaneo.

Piumini leggeri: i modelli dell’Autunno/Inverno 2020-2021

Colorati, a tinta unita, lungo a prova di vento o crop, con cappuccio o senza, tra allure glamour, sportiva e casual, ciascuna riuscirà a trovare il piumino più adatto alla propria personalità e scegliendo la vestibilità più comoda. Ecco quali sono i modelli più belli e pratici da tenere d’occhio.

– Avvolgente nonostante si tratti di un modello puffer, un perfetto mix sportivo e glamour è il piumino ultra light di Michael Kors, disponibile nel classico nero ma anche in colori più particolari come rosa, celeste e argento.

– Ma il vero protagonista dei piumini autunnali è quello modello gilet, da poter indossare grazie alla sua versatilità con una felpa, su un cardigan o un maglione. Colmar ne propone una collezione coloratissima puntando su colori brillanti e vivaci.

– L’antivento perfetto resta in ogni caso quello lungo, ecco perché è un must have che vale la pena avere nel nostro guardaroba. Casual e totally urban, è quel capospalla su cui puoi sempre contare, soprattutto la sera per un caldo abbraccio a fine giornata.

– E per chi cerca qualcosa di originale, il piumino a mezza manica sarà quel capo speciale da preservare in armadio e non passere inosservata, trasformandolo più che in un capospalla in un vero e proprio outfit sporty-chic.