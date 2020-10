Su Instagram Annacarla e Simona sono conosciute come NOFACE. Per loro la moda è voglia di giocare ed esprimersi, uno spirito che deve caratterizzare ogni nostro look.

Annacarla e Simona, i non volti di NO FACE hanno dato vita ad un account Instagram dedicato al fashion che ha destato subito attenzione. La loro sfida ai followers è stata quella di presentare una nuova idea di moda, che andasse oltre il volto e l’estetica. Le due ragazze infatti si sono mostrate solo quando hanno raggiunto i 100 mila followers in un solo ed unico post. Il loro concept infatti è quello di portare l’attenzione esclusivamente sui loro look, sull’essenza della moda e la ricerca di uno stile che prescinda dal volto.

Annacarla e Simona No Face, le glamour girl dallo stile daily

Il concept che ha spinto Annacarla Dall’Avo e Simona Carlucci a dare vita a NO FACE, è stata quella di presentare il loro gusto e stile in fatto di look. L’idea di non mostrare il volto è stata non solo per privacy e innovazione, ma anche per dare pieno focus ai look realizzati.

Il look secondo le due instagrammer è dettato unicamente dal proprio stile, dalla voglia e dal gusto che ci spinge a creare look originali e diversi dagli altri partendo dai capi che abbiamo nel nostro armadio.

Un look è anche un modo di raccontare un momento della giornata: non a caso infatti nel periodo del lockdown le due ragazze hanno pensato di intrattenere la loro community con un look realizzato a seconda delle esigenze e delle occupazioni della giornata.

La moda secondo No Face: ricerca del proprio stile

“La moda per noi è moda nella sua essenza indipendentemente dal volto di una persona, lo stile è fatto non solo di bei look ma di una vera e propria attitudine e portamento, è qualcosa che per noi prescinde dall’aspetto estetico”, così Annacarla e Simona sintetizzano il loro concept, che proprio per la sua genuinità ha attirato a sé un pubblico sempre più in crescita.

NO FACE rappresenta una lezione importante per tutte noi: non preoccuparci tanto delle tendenze e del gusto, se non esclusivamente del nostro. Lo spunto è quello di vivere la moda come un mondo attraverso cui esprimere noi stesse: libere di cercare, sperimentare e divertirci ad indossare il nostro stile.

