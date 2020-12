Poche settimane fa Iva Zanicchi ha subito la grave perdita di suo fratello Antonio, ricoverato come lei per Coronavirus e purtroppo scomparso pochi giorni più tardi.

Iva Zanicchi ha raccontato a DiPiù il dramma della scomparsa di suo fratello Antonio, che lei considerava come un figlio. L’uomo si era ammalato come lei ed altri familiari di Coronavirus ed era stato ricoverato nello stesso ospedale in cui anche la cantante ha trascorso alcune settimane proprio a causa della malattia. Lei è fortunatamente riuscita a guarire, mentre il quadro di Antonio – già fortemente compromesso – ha purtroppo dato esito negativo, conducendo l’uomo alla morte pochi giorni più tardi. . “Mi ha dedicato il suo ultimo videomessaggio. Prima che lo sedassero mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa cosa”, ha detto Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi

Zanicchi: l’ultimo messaggio del fratello

Iva Zanicchi ha ammesso di esser stata contagiata dal Coronavirus dopo aver incontrato i suoi parenti più stretti: come lei erano risultati positivi al Covid anche il fratello Antonio e la sorella (attualmente ricoverata in ospedale e in via di guarigione). Fortunatamente Iva Zanicchi è riuscita a sconfiggere la malattia mentre suo fratello Antonio, che aveva già avuto problemi di salute ed era cardiopatico, purtroppo non ce l’ha fatta. Per la cantante è stato un lutto straziante:

“Antonio è stato colpito dal Coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. (…) Ha vissuto una brutta agonia”, ha dichiarato a DiPiù. Dopo la scomparsa del fratello Antonio la cantante ha scritto un post in suo onore via social.

Le conseguenze della malattia

Iva Zanicchi è fortunatamente guarita dalla malattia, ma a DiPiù ha confessato che a causa del virus starebbe ancora prendendo delle medicine: “Ancora porto addosso gli strascichi della polmonite che mi ha provocato. Ora che sono a casa sto prendendo tutte le medicine che mi hanno prescritto i medici perché non è che sia tutto rose e fiori”, ha dichiarato la cantante. In tanti sui social le hanno fatto gli auguri sperando che al più presto riesca a superare questo difficile momento.