Un evento benefico per le popolazioni dell’Emilia Romagna: ecco dove vedere in tv Italy loves Romagna

Un concerto benefico per sostenere le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. Così è nato Italy loves Romagna, l’evento che vedrà sul palco di Campovolo, a Reggio Emilia. Una serata che avrà anche la copertura televisiva: ecco chi ha aderito al concerto e dove sarà possibile vedere in tv e streaming Italy Loves Romagna.

Dove vedere in tv il concerto per l’Emilia Romagna

Il concerto di Campovolo sarà trasmesso in diretta sabato 24 giugno dalle 20.30 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento Italy Loves Romagna anche in streaming, utilizzando la piattaforma di Rai Play: sarà necessario disporre di una Smart tv, o di tablet, computer o smartphone per restare sintonizzati. A proposito di Rai Play, sulla piattaforma sarà anche disponibile uno speciale dell’evento direttamente dal backstage, curato da Andrea Delogu. Il concerto non avrà alcuna interruzione pubblicitaria.

Blanco

Italy Loves Romagna: chi si esibisce

Nel corso della serata vedremo Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. A presentare il concerto non uno ma più conduttori che si alterneranno: vedremo Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani.

Ogni artista sarà accompagnato dall’Orchestra sinfonica nazionale dei Conservatori Italiani: 63 musicisti che in questa speciale occasione provengono dall’Emilia Romagna.

La raccolta fondi e gli incassi

La campagna di raccolta fondi legata all’evento Italy Loves Romagna si è aperta il 22 giugno e si concluderà il 5 luglio prossimo. Per donare si potrà mandare un SMS o in alternativa si potrà chiamare da rete fissa il numero 45538.

Gli artisti non percepiranno alcun compenso: tutti quelli presenti partecipano in forma gratuita. L’incasso, iva esclusa, verrà interamente devoluto ai comuni danneggiati dall’alluvione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG